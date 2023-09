Elon Musk | nuova sfida a Whatsapp?

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 3 settembre 2023) (Adnkronos) –starebbe per lanciare unadi Zuckerberg: presto anche sul social X chiamate audio e video. Secondo, X dovrebbe infatti essere simile a WeChat e offrire l’esperienza social media ai videogiochi passando per la finanza. Novità in vista anche per Meta. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.