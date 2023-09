Elogio degli squilibrati

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 3 settembre 2023) “Devi trovare il tuo equilibrio!” dicono tutti. Sì, certo, facile. Bisogna solo camminare su un filo teso sull’inconcepibile come se si passeggiasse per via dei Condotti. Facile. E dai che ti ridai, procedi con la schiena dritta in quella bellissima via, ammaliato dalle vetrine, dando peso solo alla bidimensionalità delle facciate griffate, senza guardare né sotto né sopra, altrimenti quella sicurezza patinata svanisce. C’è così tanto timore di perdere quell’equilibrio duramente conquistato, come se fosse l’unica condizione per affrontare il tempo e lo spazio. Studi, ti informi, cerchi di stare al passo per condividere fiato con altri esseri viventi, ti senti quasi saggio e ti appresti a fluffare il cuscino per ben posizionarlo sulla poltrona, quando ti accorgi che la poltrona non c’è. Uno squilibrio che ti risveglia da un’assuefazione, da una noiosa e sicura commedia in cui non si ...