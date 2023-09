Eleonora Daniele torna con Storie Italiane e sbarca anche su Rai3

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 3 settembre 2023) Da lunedì 11 settembre 2023 comincia una stagione intensa per: non uno, non due ma ben tre programmi per lei! Il volto del mattino di Rai1 sarà al timone dell'undicesima stagione diche riaprirà le porte alle grandi inchieste: emergenza abitativa, mancati diritti dei disabili, violazioni sulla tutela dell'infanzia. I temi sociali saranno al centro del programma, sempre nell'interesse collettivo e all'insegna del servizio pubblico. In una recente intervista rilasciata a NuovoTv ha dichiarato: "Questo programma mi regala veramente grandi soddisfazioni, è come una creatura che cresce sempre di più e bene. È un talk show di attualità e intrattenimento, dove raccontiamo, intervistiamo ospitifamosi e analizziamo temi ...