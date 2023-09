Editors in concerto a Gorizia Le FOTO

(Di domenica 3 settembre 2023) Grande soddisfazione da parte degli organizzatori del GECT GO e del Comune diper l’ottimo esito della serata di ieri: una piazza gioiosa in cui si sono mescolate persone di diverse età, provenienza e lingua. Ildeglitenutosi nell’ex valico di frontiera Piazzale della Casa Rossa aha attirato circa 2400 persone: oltre agli autoctoni, molti gli appassionati di musica rock provenienti dal resto della Slovenia e del FVG, ma anche Austriaci e Italiani partiti da altre regioni. La band slovena MRFY ha aperto la serata con una performance potente e appassionata dei suoi più grandi successi che hanno convinto anche coloro tra il pubblico che non li conoscevano. Attorno alle 21:30 sono saliti sul palco gliche hanno accompagnato i fan in un viaggio attraverso la ...

