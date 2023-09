«Ecco come è morta la diplomazia russa sotto Putin»

(Di domenica 3 settembre 2023) Laun tempo era il punto di forza del Cremlino, anchela guida di Vladimir. Ma qualche anno prima dell’invasione in Ucraina qualcosa è cambiato. In peggio. I diplomatici, secondo quanto racconta oggi la BBC, sono stati esautorati dal loro ruolo, isolati, minacciati. Comunicati letti al posto di incontri Nell’ottobre del 2021, per esempio, ilsegretario di Stato americano Victoria Nuland si recò a una riunione presso il ministero degli Esteri russo a Mosca. L’uomo dall’altra parte del tavolo era il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, che la signora Nuland conosceva da decenni e con cui era sempre andata d’accordo. Si aspettava un dialogo con Rybakov ma nulla. Il diplomatico le ha letto la posizione ufficiale di Mosca da un foglio di carta e ha ...

quali. Pensione in Grecia, quali vantaggi fiscali per chi trasferisce la residenza Tanti i ... Entrando nei dettagli,spiegato su Fisco Oggi , la rivista online dell'Agenzia delle Entrate: ......modo per cambiare la fonte energetica primaria del corpo dai carboidrati ai grassi immagazzinati. Offre oltre 100 ricette. Lista dei migliori libri sulla dieta chetogenica su Amazonl'...La seconda ideaalternativa consigliamo di inserire le patate in un tortino di alici fresche. È una ricetta bella da sfoggiare e altrettanto appetitosa.cosa serve per 6 sformati: 500 g di ...

“Ecco come si lapida una donna”. Il sermone shock di un imam a Birmingham. Corsa per fermare i fondi statali … la Repubblica

La maturità del portoghese si è vista anche nel modo in cui ha vissuto dalla panchina i minuti finali dopo il gol della Roma, come lui stesso ha raccontato nel post partita. «Sono qui per aiutare la ...Con il nuovissimo Abbonamento No Limits potrai goderti tutte le notizie del sito senza pubblicità grazie alla combinazione di Plus+ e AdFree. Scopri ogni giorno i contenuti esclusivi come Interviste, ...