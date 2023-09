“È stato spaventoso” | dramma sfiorato | tifosi ancora in lacrime per l’accaduto

(Di domenica 3 settembre 2023) Nel pomeriggio odierno è tornata in scena la Moto Gp col Gran Premio di Catalogna. Ad animare la giornata èil bruttissimo infortunio dell’ultimo campione in carica Francesco Bagnaia. Ad inizio gara, infatti, ètravolto, dopo una rovinosa caduta da Brad Binder (KTM). Quest’ultimo, dopo aver concluso la sua gara anzitempo, causa problemi al motore, resosi conto delsi è precipitato nel centro medico dove era ricoverato Pecco Bagnaia. Il pilota sudafricano, infatti, si è rassicurato delle condizioni del pilota della Ducati dopo aver pensato, conseguentemente allourto involontario, al peggio. Secondo quanto riportato nel post-gara, dopo aver vissuto un vero e proprio incubo, in una gara già sportivamente per lui da dimenticare, racconta di aver ritrovato il suo collega in precise ...

... è il peggior incubo di ogni pilota fare del male ad un altro pilota . Sono molto dispiaciuto, ma sono anche contento perché sembrava stesse bene, non mi aspettavo stesse così bene.

Barcellona, 3 set. – (Adnkronos) – Il grande spavento, le lacrime, la corsa da Bagnaia e poi il sospiro di sollievo. Brad Binder è stato il pilota involontariamente coinvolto nell’incidente di Frances ...Il sudafricano non ha nascosto il turbamento per quanto successo a Barcellona: "Il peggior incubo per un pilota" ...