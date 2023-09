È Papa Francesco il baluardo del giornalismo italiano?

(Di domenica 3 settembre 2023) Nei giorni scorsi,ha ricevuto il premio “È” per aver utilizzato «il dialogo per dire parole di pace, un segnale importante per le nuove generazioni e per tutto il mondo dell’informazione in generale». Di fatto, il Pontefice è stato ritenuto meritevole di un riconoscimento come “” delcontro la disinformazione. La giuria, composta da personalità di spicco del mondo dell’informazione (da Giulio Anselmi a Mario Calabresi passando per Massimo Gramellini, Paolo Mieli, Gianni Riotta e Gian Antonio Stella) ha, dunque, dato un chiaro segnale sullo stato di salute delin Italia.ha vinto il premio “È” 2023 Ricevendo questo premio, Bergoglio ha messo in ...

Per, rimasto in silenzio forse per "conflitto di interessi" da primo pontefice gesuita quale è, si tratta di un vero e proprio sfregio. Evidentemente la coppia Ortega/Murillo ha voluto ...ha approvato il decreto sul martirio di questa famiglia polacca sterminata nel 1944 dai nazisti per aver nascosto otto ebrei nella soffitta di casa. Una famiglia cattolica Il 24 marzo ...Ad un certo punto, in una pausa, preso da irrefrenabile impulso allo zapping, mi sono imbattuto in un acceso dibattito incentrato sulle parole rivolte daai giovani cattolici russi. ...

Papa Francesco in Mongolia: «Le religioni portano al dialogo, non è utopico sperare nella pace» ilmessaggero.it

Il viaggio in Mongolia di Papa Francesco e la figura di santa madre Teresa di Calcutta al centro del programma "A Sua Immagine" su Rai 1.Nei giorni scorsi, Papa Francesco ha ricevuto il premio “È Giornalismo” per aver utilizzato «il dialogo per dire parole di pace, un segnale importante per le nuove generazioni e per tutto il mondo del ...