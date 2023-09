Ducati ' nessuna frattura per Bagnaia | stasera in Italia'

(Di domenica 3 settembre 2023) "ha riportato molteplici contusioni, ma gli ulteriori accertamenti medici non hanno evidenziato fratture. Il campione del mondo in carica voleràincon la squadra". Lo annuncia ...

Il pilota della Ducati, partito alla grande, alla terza curva è stato sbalzato dalla moto dopo un violento highside ed è stato investito dalla KTM di Brad Binder che sopraggiungeva, 'fortunatamente' ..."Bagnaia ha riportato molteplici contusioni, ma gli ulteriori accertamenti medici non hanno evidenziato fratture. Il campione del mondo in carica volerà stasera in Italia con la squadra". (ANSA) ...