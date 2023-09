Doppietta Red Bull nel GP di Monza con Verstappen davanti a Perez | Sainz terzo dopo un feroce duello con Leclerc

Un sogno lungo un week end. Alla fine però i tifosi della Ferrari si sono svegliati dinanzi allo strapotere dellaBull che ha fattoa Monza. A vincere il solito Max Verstappen che inanella l'ennesimo record: 10° vittoria consecutiva. Alle sue spalle l'altra "lattina" di Sergio Perez. Le rosse con ...Prima storicaper l'Aprilia in MotoGp . Dopo il primo e terzo posto della gara sprint, la casa di Noale ...MARTIN PRAMAC RACING 210 3 MARCO BEZZECCHI VR46 RACING TEAM 189 4 BRAD BINDER...Aprilia sul podio, grazie al secondo posto di Maverick Vinales. Terzo gradino del podio ... pc/gm/03 - Set - 23 15:36 Condividi questo articolo: Sponsor

F1 | Monza: Doppietta Red Bull a Monza! Sul podio anche la Ferrari F1Sport.it

Trionfo di Casa Aprilia in MotoGP, alla prima doppietta nella propria storia in top class. Terzo Martín che recupera punti.Il monegasco partirà dalla terza casella in griglia, dietro all'altra Ferrari di Carlos Sainz e alla Red Bull di Max Verstappen, ma non nega il desiderio di portare a casa una doppietta del Cavallino ...