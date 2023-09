Domenica 3 Settembre 2023 Sky Cinema | Ta' r

Prima Lettura Dal libro del profeta Geremìa Ger 20,7 - 9 Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno; ...Calcio 2023 - 2024 Promozione Puglia Coppa Italia Promozione al via. In attesa dell'inizio del campionato,partirà il primo turno con le partite di andata; quelle di ritorno invece sono in programma per giovedì 21. La provincia di Lecce presenta ai nastri di partenza ben otto ...... con lo spettacolo Alla Corte delle Fole a cura di Poieofolà costruzioni teatrali, che andrà di nuovo in scena, tra le corti e i vicoli del borgo antico,. Questa sera invece, per ...

Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 settembre RomaToday

Con le prime batterie del canottaggio si apriranno oggi, domenica 3 settembre, i Mondiali 2023, in programma a Belgrado, in Serbia, qualificanti per le Olimpiadi di Parigi 2024: in acqua oggi le prime ...Milano - Da venerdì 1 a domenica 3 settembre 2023 via della Spiga rifiorisce. La celebre strada del quadrilatero della moda di Milano torna a ospitare Semina , l' infiorata che ne trasforma il volto ...