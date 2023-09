(Di domenica 3 settembre 2023) Ilimmesso innell'a.s. 2023/24 puòun incarico di, ai sensi dell'art. 36 del CCNL 2007, a condizione che abbia svolto (e) l'die non si tratti della stessa classe di concorso o dello stessodi istruzione di. L'articolo .

Raiano. Ildell'uomo, della persona nella temperie che investe il mondo moderno; la buona politica ed il ... Ne hanno discusso il filosofo Paolo D'Angelo,dell'Università di Roma 3 ed ...... commenta con HuffPost Umberto di Maggio,di Sociologia nell'Università di ispirazione ... C'è anche unindiretto dei valori più generali nei confronti della vita e della società che hanno ......il libro offrendo risorse didattiche fruibili in modo autonomo o per assegnazione del. ll ... Giochi di. Come inventare, realizzare e proporre giochi di interpretazione, di avventura e di ...

Docente ruolo con anno di prova superato da straordinario bis può accettare supplenza art. 36 ma non su sostegno nel grado di titolarità Orizzonte Scuola

Raiano. Il ruolo dell’uomo, della persona nella temperie che investe il mondo moderno; la buona politica ed il dialogo interreligioso ...In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, fa il punto della situazione riguardo le operazioni di stabilizzazione del personale scolastico.