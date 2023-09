Dobbiamo correre di più La promessa di Meloni Poi la sfida di Conte

(Di domenica 3 settembre 2023) «La situazione è complessa da maneggiare, ma il tempio della velocità diventa per noi anche fonte di ispirazione, perché abbiamo bisogno didi più per fardi più questa nazione».ricorre al paragone con la Formula 1 per spronare i suoi. Parole che allo stesso tempo sembrano lanciare un avvertimento, all'indomani della gelata dei dati sul Pil e alla vigilia del vertice di maggioranza, convocato per mercoledì per raccogliere le priorità sulla manovra. E il percorso si profila impervio, alla luce della cautela del ministro Giorgetti: «Non facciamo fare allo Stato la parte del re Sole», ha detto parlando alla platea di Cernobbio, annunciando una manovra prudente. Quanto lo si capirà di preciso con i numeri della Nadef, che i tecnici stanno mettendo a punto. E, ha detto chiaramente Giorgetti, il primo motivo di ...

... perché abbiamo bisogno didi più per fardi più questa nazione'. La premier ... Serve responsabilità,confermare l'immagine di un governo affidabile sul piano internazionale. ...Ma come sempre,stare attenti a non essere troppo contenti di finire quinto e sesto. ... 'Entrambi se la presero sul mento, abbassarono la testa e continuarono a. Sappiamo che questi ...di più". L'esortazione - rivolta al governo - arriva direttamente dalla premier Giorgia Meloni , oggi in visita in un luogo dove asi è piuttosto abituati: l'Autodromo ...

Meloni a Monza: 'Dobbiamo correre di più'. Sfilata di vip nel paddock - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

«La situazione è complessa da maneggiare, ma il tempio della velocità diventa per noi anche fonte di ispirazione, perché ...Sesta doppietta del 2023, ventottesima con Max al volante. Ma soprattutto, per il campione in carica, è la decima vittoria consecutiva, un record ...