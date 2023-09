Djokovic-Gojo stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming US Open 2023

(Di domenica 3 settembre 2023) Novakse la vedrà contro Bornanegli ottavi di finale degli US, quarto ed ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. Il serbo è reduce da un terzo turno da brividi, in cui ha dovuto rimontare ben due set di svantaggio contro il connazionale Laslo Djere. Adesso per lui c’è il bombardiere croato, proveniente addirittura dalle qualificazioni. Impressionante il rendimento di quest’ultimo che, tra gli altri, ha sbarrato la strada allo statunitense Mackenzie McDonald a livello di secondo turno. Consi tratta del primo scontro diretto. Servirà un’impresa aper provare a fare partita pari contro il ventitré volte campione Slam. In palio per il vincitore c’è l’accesso ai quarti di finale contro uno tra lo svizzero Dominic ...

...(SVI) Medvedev (RUS)/Baez (ARG) - deMinaur (AUS)/ Jarry (CIL) Rublev (RUS) - Draper (GBR) Tiafoe (USA) - Hijikata (AUS) Paul (USA) - Shelton (USA) Fritz (USA) - Stricker (SVI)(SRB) -(......Medvedev/Baez vs Jarry/De Minaur Draper vs Rinderknech/Rublev Hijikata (Aus) vs [10] Tiafoe (Usa) [14] Paul (Usa) vs Shelton (Usa) Stricker (Sui) vs [9] Fritz (Usa)(Cro) vs [2](Srb) ...Il programma di venerdì 1 settembre (orari italiani) ARTHUR ASHE STADIUM Ore 18:00 - (14) Paul vs Shelton a seguire - Wozniacki vs (6) Gauff Ore 01:00 - (2)vsa seguire - (1) Swiatek ...

Vittoria con il brivido per Novak Djokovic al terzo turno degli US Open 2023. Sul cemento di Flushing Meadows a New York, negli Stati Uniti, il serbo (n.2 al mondo, ma virtualmente n.1) è andato sotto ...Prima la grande paura, poi la rimonta del campione vero: Novak Djokovic rischia tantissimo contro il connazionale Laslo Djere (n.38 al mondo), ma si rialza nel momento di maggiore di difficoltà e conq ...