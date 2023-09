Dispersa nel lago Iseo | c’è un’indagata Le ricerche continuano con un robot da profondità

(Di domenica 3 settembre 2023) La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati la turista tedesca di 23 anni che, secondo le testimonianze, avrebbe effettuato la manovra azzardata sul motoscafo dal quale venerdì pomeriggio (1 settembre) è caduta in acqua Chiara Lindl, la 20enne anche lei tedescaneltra il camping Eden di Pisogne e la Lucchini Rs di Lovere, dove si concentrano le. La giovane, senza patente nautica e forse non abituata a gestire la potenza del mezzo, avrebbe abbassato di colpo l’acceleratore e impresso un’impennata violenta al motoscafo, facendo perdere l’equilibrio all’amica che è caduta sulla barca e finita in acqua senza più riemergere. L’accusa mossa nei suoi confronti, al momento, è di lesioni colpose, come riporta il Giornale di Brescia.

La giovane che guidava non aveva la patente nautica Di: Alessandra Leo Proseguono per ora senza esito le ricerche per trovare Chiara Lindl, la 20ennelago d'Iseo, caduta da una barca a seguito di manovra azzardata di un'amica, 23enne, alla guida dell'imbarcazione. La Procura di Brescia, come informa Fanpage, ha aperto un fascicolo d'...... cade dalla barca:turista tedesca 31/08/23 Fotogallery - Olbia, esplode camper in ... l'addetto di Rfi al cantiere, il cosiddetto 'scorta - ditta', è stato il primo a finireregistro degli ...I ragazzi sul motoscafo hanno lanciato l'allarme non appena sono tornati al campeggio dove alloggiavano, a Pisogne,Bresciano. Testimoni hanno raccontato agli inquirenti che erano tutti talmente ...

Proseguono per ora senza esito le ricerche per trovare Chiara Lindl, la 20enne dispersa nel lago d'Iseo, caduta da una barca a seguito di manovra azzardata di un'amica, 23enne, alla guida ...