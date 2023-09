Diretta Italia - Porto Rico | segui la partita dei Mondiali di basket LIVE

MANILA (FILIPPINE) - L'è padrona del proprio destino: a Manila , gli azzurri di Gianmarco Pozzecco si giocano l'... Segui ladella ...Battere Portorico per tornare ai quarti di finale di un Mondiale per la prima volta dal 1998. È l'obiettivo dell', in campo per l'ultima partita della doppia fase a gironi a Manila. Lo scontro diretto contro i caraibici vale un traguardo storico. In caso di successo, si dovrà attendere la sfida tra Serbia ...Non è prevista unatv o streaming inper questa partita.

Italia-Porto Rico, quando e dove vederla in diretta TV e LIVE Streaming Eurosport IT

MONZA - Tutto pronto per il via alla gara del Gran Premio d'Italia, quindicesimo round del mondiale 2023 ... Il via alla gara è fissato alle ore 15:00 di domenica 3 settembre con diretta su Sky ...Gli azzurri di Pozzecco si giocano l'approdo ai quarti di finale del torneo iridato: la cronaca del match in tempo reale ...