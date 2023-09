Diretta Gp Italia | Verstappen davanti alla Ferrari a Monza

(Di domenica 3 settembre 2023) La Red Bull si prende la prima posizione al 15esimo giro Carlos Sainz è al comando del Gp d’2023 aRed Bull di Maxrossa di Charles Leclerc. La gara giro per giro, dal primo al 51esimo passaggio: Giro 1 – Sainz difende la prima posizione al semaforo verde, tiene dietroche è tallonato ddi Leclerc. Giro 4 –prova a rimanere a meno di un secondo dal leader per poter sfruttare il Drs. Giro 6 – Sainz chiude la portacurva 1, la difesa continua. Giro 12 – Lamantiene una velocità eccellente sul dritto,non può attaccare. Giro 15 – Un errore di Sainz ...

Riscattarsi subito per mandare in soffitta l'insuccesso al tie - break contro la Turchia. L'del ct Mazzanti torna in campo a Bruxelles -su Rai 1, in streaming su Rainews.it - per la finale che mette in palio il bronzo all'Europeo. Bussola puntata verso la conferma del podio a ...... l 'campione in carica vuole però chiudere con una medaglia gli Europei di volley femminile . Segui ladella ...VADO - SANREMESE 0 - 0 3' matuziani a un passo dal vantaggio: Silenzi si gira in area e scarica una conclusione potente sulla quale è a dir poco strepitosa la parata di Fresia che, con la mano destra, ...

Dopo la delusione per la sconfitta in semifinale contro la Turchia, la Nazionale punta a riscattarsi. Se la missione riuscisse, le azzurre porterebbero a casa il terzo podio consecutivo agli Europei.Sconfitta in semifinale dalla Turchia, l'Italia campione in carica cerca il bronzo nella 'finalina' di Bruxelles: cronaca, curiosità e dichiarazioni ...