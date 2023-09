Diocesi di Bergamo | le nuove nomine per vicari episcopali | delegati vescovili e direttori di uffici

(Di domenica 3 settembre 2023) La riforma della Curia ha visto in questi giorni prendere servizio i nuovi, i nuovie i nuovidi, annunciati nelle scorse settimane per la gestione delladi. Diverse parrocchie stanno vivendo momenti di saluto per chi cambia ministero e si stanno preparando all’ingresso dei nuovi parroci. Il Vescovo Francesco provvedendo alla cura pastorale dellae alle necessità delle comunità, ha scelto i nuoviTerritoriali per le Comunità Ecclesiali Territoriali (C.E.T), ha nominato vicealcune figure femminili già operanti neglipastorali e ha designato dei sacerdoti ad un nuovo servizio. Con una ...

L'Ufficio per la formazione del clero delladipropone dal 3 al 7 settembre presso la Casa del Paradiso una breve esperienza rivolta a chi ha ricevuto nuovi incarichi per ritagliarsi un tempo di "respiro" e di ripresa della ...Nello specifico, sono circa mille i ragazzi tra i 14 e i 18 anni che partiranno in direzione di tutto l'arco alpino (dal Sestriere alla provincia di Belluno e di) per un appuntamento che ...... del settimanale Famiglia Cristiana , di BergamoNews e di santalessandro.org , settimanale online delladi. Ingresso libero e gratuito a tutti i concerti. Per info: 388 58 63 106

Diocesi: Bergamo, da domani le giornate di condivisione e ... Servizio Informazione Religiosa

Segue l’appuntamento «Alto Sebino sotto le stelle», un fine settimana immersi nel contesto naturale da Bossico alla chiesa di San Fermo, con una notte all’eco-campeggio Placat, per arrivare il giorno ...L'Ufficio per la formazione del clero della diocesi di Bergamo propone dal 3 al 7 settembre presso la Casa del Paradiso una breve esperienza rivolta a chi ha ricevuto nuovi incarichi per ritagliarsi u ...