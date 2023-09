Di Gennaro assente per Inter-Fiorentina | il motivo è piacevole!

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 settembre 2023) Dinon è presente oggi a San Siro pere infatti il terzo portiere nerazzurro oggi è il giovane Calligaris. Ildell’assenza non è un infortunio bensì una lieta notizia: è diventato padre LIETA NOTIZIA – Raffaele Dinon è presente in panchina per: il terzo portiere sarà il giovane Alessandro Calligaris. Ildell’assenza non è fortunatamente un infortunio bensì una lieta notizia: Diinfatti è diventato padre. Tanti auguri!-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto ...