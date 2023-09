(Di domenica 3 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ennesimo weekend da film horror a Napoli dove un giovane di 20 anni è stato accoltellato a Scampia mentre passeggiava, nella sanità l’Associazione Crescere ha subito un furto e la sede è stata totalmente distrutta e per finire a Via Forio due giovani hanno rischiato di essere accoltellati per 20 euro”. Così il consigliere regionale di Centro Democrartico Pasquale Di. “La città è sempre di più allo sbaraglio e a farla da padrone sono accoltellatori, ladri e rapinatori. Solo pochi giorni fa un giovane 24enne, GiovanBattista Cutolo, ha perso la vita per futilissimi motivi.intraprendere iniziative serie – aggiunge Di– non basta dire che “lo Stato c’è”, non basta incrementare solo i, servono pene severe, una legislazione più rigida e l’abbassamento del limite ...

Di Fenza: "Bisogna abbassare l'età imputabile e rafforzare i controlli"

