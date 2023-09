(Di domenica 3 settembre 2023) German, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito aldelle big di Serie A, compreso il

... Valentin Carboni (Monza), Andrea Pinamonti (Sassuolo),Skriniar (PSG), Danilo D'Ambrosio (... Gianluca Frabotta (Bari), Facundo Gonzalez (Sampdoria), Luca Pellegrini (Lazio),Zakaria (...11:26 29 Agosto Ilnon molla TaremiMehdi Taremi resta nel mirino del: il club rossonero ...comunicato ufficialmente di aver ceduto al Football Club Arzignano Valchiampo il calciatore...... Samuele Miccoli,Badalau, Francesco Marcucci e il baby Diego Garavaglia, reduce dall'argento ... impegnato con la Nazionale, ci sarà invece il debutto del nuovo membro dello staff,Tomic. ..

Denis: “Milan regina del mercato. Per l’Inter rosa importantissima” Pianeta Milan

Il giornalista Claudio Zuliani si è soffermato su alcune decisioni arbitrali in Serie A con riguardo al Milan e alla Juventus.L’ex centravanti di Atalanta e Napoli German Denis si è espresso su quello che è stato il calciomercato estivo dell’Inter Le dichiarazioni di Denis ai microfoni di Sportitalia per quanto concerne il c ...