Demme via dal Napoli | c’è ancora una possibilità | con chi trattano gli agenti

(Di domenica 3 settembre 2023) Spuntano nuove idee sul futuro di Diego, ormai ufficialmente divenuto un caso per la società targata. In casaci si continua a leccare le ferite in seguito alla fresca e cocente delusione maturata contro la Lazio. Dopo i primi due successi in campionato contro Frosinone e Sassuolo, gli azzurri si sono infatti arresi in casa ai capitolini, lasciando spazio alla sosta causa impegni Nazionali. Ben 15 i convocati in casa, dove invece rimarranno ben stabili calciatori come Natan, Juan Jesus, Zerbin e tanti altri. Fra questi, ovviamente anche Diego, divenuto un vero e proprio caso per gli azzurri che non sono riusciti a piazzarlo altrove nell’appena conclusasi sessione di mercato. Una situazione che ha contribuito a far finire pian piano il tedesco fuori rosa, con gli ...

'Ci sono trattative per la cessione di, che però al momento è ancora un nostro giocatore'. E' arrivato perchè Lozano vaper ragioni non solo sportive. A me sportivamente il giocatore cessioni di Lozano e, che però al momento sono ancora nostri giocatori'. Lindstrom 'Sono contento dell'arrivo di Jesper, è un talento in più nella nostra rosa. E' arrivato perchè Lozano va. Viene in una squadra che ha vinto già due volte, è arrivato perchè Lozano va. Sportivamente mi ... Mercato Non penso ci saranno più cose in entrate, in uscita ci sono Lozano e

Nessuna novità nell’ultimo giorno di mercato per quel che riguarda Diego Demme. Contratto in scadenza nel 2024, 31 anni e un ingaggio di circa 2,3 milioni per l’ultima stagione, ricorda il Corriere ...Per le prime due partite Rudi Garcia non lo ha convocato perché l'ipotesi che potesse andare via era viva, dunque è stato tutelata la possibile cessione, ma se per la sfida di stasera contro la Lazio ...