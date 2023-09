Dei sopravvalutati campioni dell’Europeo si è salvato solo l’insospettabile Di Lorenzo Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 settembre 2023) Sono passate due estati da quando l’Italia ha vinto l’Europeo e del gruppo deidel 2021 si èil capitano del Napoli, Giovanni Di. Gli altri sono stati fatti tutti fuori, gradualmente, da Bonucci a Chiellini, passando per Jorginho e Verratti e per Bernardeschi e Insigne. E anche gli altri sono in difficoltà. Tutti tranneDi, appunto, che è incredibilmente in ascesa. Lo scrive Gabriele Romagnoli su La. “L’ultimo è stato Verratti. Ghigliottinato a Parigi da una frase secca del nuovo allenatore del Psg, Luis Enrique: «Con me non giocherai mai». Prima felice, poi dolentissima la storia deid’Europa 2021. Appena due estati dopo sono stati fatti fuori, come in un giallo di Agatha ...