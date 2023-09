Decotto diuretico di radice di prezzemolo | la ricetta

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 3 settembre 2023) Il, in gergo botanico Petrosselium crispum, è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Apiaceae. Presenta unagrossa e tuberosa, steli sottili, foglie a margine frastagliate dal colore verde brillante e dal profumo inebriante. Oltre che per uso culinario (qui trovate un approfondimento a riguardo), questa erba officinale è interessante per le sue proprietà fitoterapiche, particolarmente concentrate nella sua parte radicale. Scopriamole insieme. Le proprietà Tutte le virtù attribuite alsono maggiormente presenti nella sua. In particolare, qui troviamo una dose importante di potassio, il minerale per eccellenza che favorisce la diuresi. È utile, quindi, per combattere la ritenzione idrica. Ma non solo. Contiene vitamina C, apiolo, miristicina, tutti micronutrienti ...