De Vrij | «Inter | un onore! Ecco il gol che mi ha fatto esultare di più»

(Di domenica 3 settembre 2023) In vista di-Fiorentina di questa sera, è uscito il classico Matchday Programme. Protagonista dell’vista di questo numero è Stefan de, che ha parlato dei suoi anni in nerazzurro e del gol che lo hadi più. ONORE – Stefan deha commentato così i suoi anni all’e soprattutto il gol (e l’assist) che più lo hain nerazzurro: «Scendere in campo con questa maglia è un onore, il calcio regala emozioni uniche. Il gol in nerazzurro che mi hapiùè quello del derby vinto 4-2 nel 2020, mentre per l’assist dico quello a Lautaro Martinez contro il Borussia Dortmund». ANNO STUPENDO – Deha poi continuato parlando della storia ...

Le formazioni saranno così piuttosto simili a quelle della scorsa settimana, a cominciare da un'che schiererà un 3 - 5 - 2 con Sommer in porta, Darmian, Dee Bastoni in difesa, Dumfries, ...Sommer (2 clean sheet in 2 partite in Serie A) difenderà i pali della porta dell', coadiuvato da Darmian , Dee Bastoni , con il nuovo acquisto Pavard che si accomoderà in panchina. ...- Fiorentina probabili formazioni(3 - 5 - 2): Sommer; Darmian, De, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. FIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1): ...

De Vrij: “Un onore giocare con l’Inter. Il gol al derby mi ha fatto esultare più di tutti” fcinter1908

L'Inter per proseguire sulla scia delle prime due gare vinte, la Fiorentina per trovare spazio tra le grandi. Siamo alla terza giornata di Serie A ma la sfida di San Siro tra i nerazzurri e i viola si ...La partita tra Inter e Fiorentina valida per la terza giornata di Serie A sarà visibile in esclusiva su DAZN. Gli abbonati all'emittente dovranno scaricare l'omonima app su smart tv, smartphone, ...