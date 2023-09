David Fincher torna con un thriller immersivo | The Killer

" The Killer " diè il film più atteso tra quelli in concorso oggi a Venezia. Peccato per l'assenza del divo protagonista, Michael Fassbender, e della sempre bravissima Tilda Swinton, anche lei nel cast. ...... seguire, osservatore " e soprattutto ascoltare, nei suoi pensieri, in voice over " l'uomo al centro di The Killer , film di genere cheaccompagna al Lido in Concorso , basato sulla ...Solo nel momento della fuga del killer dal pitbull si ritrova davvero. Forse è esagerato parlare di mezza delusione. Però stavolta i dubbi convivono con le certezze. The Killer è un film del ...

The Killer: recensione del film di David Fincher con Michael Fassbender #Venezia80 Cinefilos.it

Festival di Venezia 2023: David Fincher racconta The Killer 24 anni dopo i fischi a Fight Club, David Fincher torna in concorso alla Mostra del cinema di Venezia: «Sì, anche noi… Leggi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Mostra del Cinema di Venezia 2023, premiere di 'The Killer' e omaggio a William Friedkin ...