David Arnoldi canta l’amore e la disabilità | “Nella musica il mio messaggio di speranza”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 settembre 2023) Bergamo., amori e passioni:, 34enne di Fara Gera d’Adda, affetto da tetraparesi spastica, racconta come lasia riuscita a dargli la forza di andare avanti, aiutandolo a condividere il propriodi. Come è arrivato a fare quello che fa? “Ho cominciato frequentando una scuolale, poi con il mio professore è nata l’idea di creare un disco, così 7 anni fa è nato “Il nero non mi si addice”. Nei miei brani parlo di amore e; da poco ho composto anche un singolo che si intitola “cos’è”, con la voce di Greta Segreto, che ho contattato tramite social network, e che ha accettato con piacere l’invito”. Perché il Nero non le si addice? “Io cerco di ...