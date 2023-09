Dall’amore per il jazz alla svolta pop | Max Vitaliano insegue il suo sogno

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 settembre 2023) Medolago. Un cuore crooner, un ritmo dentro che non riesce a non ascoltare. Era poco piu? che maggiorenne quando iniziava la sua carriera artistica sognando Frank Sinatra e il grande Elvis. “Da bambino sentivo una musicalita? dentro di me”. Inizia cosi? la storia di Maximilian, in arte Max, cantante di 22 anni che vive a Medolago, in provincia di Bergamo. Crooner nella voce, nel cuore e nel midollo ha uno stile inconfondibile. Le idee sono chiare: fare della musica il proprio lavoro. In questa fase del cammino si dedica anche all’agenzia di marketing, da lui fondata passando dalal pop. Il suo ultimo singolo “Un ritmo dentro me” segna unanella sua carriera. Max, come nasce la sua storia con la musica? Da bambino. Ho sempre avvertito una musicalita? dentro di me. Poi, alle superiori, ho approfondito questa materia ...