Dalla Mongolia il Papa manda un messaggio alla Cina. Ecco cosa ha detto

Papa Francesco torna a parlare alla Cina , e lo fa sempre, dove è in visita apostolica e di stato. Ieri un messaggio senza un destinatario esplicito , ma chiaramente rivolto ai leader cinesi. Il messaggio indiretto alla Cina I governi, aveva ......rassicurazione verso Pechino lanciati da Papa Francesco in questo suo viaggio in, dove tra l'altro, nonostante i divieti delle autorità, sono venuti a seguirlo gruppi di fedeli proprio...La libertà di religione in, democrazia dal 1992 e dove le principali religioni sono il buddismo e lo sciamanismo , sembra una realtà in netto contrasto con la vicina Repubblica Popolare ...

Papa Francesco e “il saluto al nobile popolo cinese” dalla Mongolia: il messaggio in vista della… Il Fatto Quotidiano

«Passino le nuvole oscure della guerra, vengano spazzate via dalla volontà ferma di una fraternità universale in cui le tensioni siano risolte sulla base dell’incontro e del dialogo, e a… Leggi ...Ai cattolici cinesi dice: "Siate buoni cristiani e buoni cittadini", un'altra rassicurazione nei confronti di Pechino dopo le parole di sabato ...