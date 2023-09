Dalla chiesa | Meloni “Continua l' impegno per sradicare la criminalità”

(Di domenica 3 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “A 41 anni dal brutale attentato mafioso che ha causato la morte del generale dell'Arma dei carabinieri Carlo Alberto, di sua moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta Domenico Russo,senza sosta l'perogni forma diorganizzata. Al generale, esempio di integrità e coraggio, e a tutti i servitori dello Stato che sono caduti lottando per liberare l'Italia dal cancro della mafia, va il nostro più profondo ringraziamento e rispetto. La vostra battaglia è la nostra e non indietreggeremo mai”. Lo scrive su Twitter la premier Giorgia.(ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma

