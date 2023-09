Dal salario minimo alle banche | i temi del Forum di Cernobbio

Leggi su quifinanza

(Di domenica 3 settembre 2023) Durante la quarantanovesima edizione delannuale di The European House – Ambrosetti, la maggioranza dei partecipanti ha emesso un giudizio positivo sull’operato del Governo Meloni. In particolare, il 50,7% della business community riunita aha valutato positivamente il governo, mentre circa un quinto della platea (il 18,3%) si è collocato in una posizione di sufficienza. Tuttavia, è emerso che circa il 31% dei presenti ha espresso un giudizio negativo sull’operato del governo. Le opinioni cambiano notevolmente quando si affronta il tema della manovra sugli extra profitti delle. In questo caso, il 33,3% della platea ha espresso un giudizio molto negativo sulla manovra stessa. Le valutazioni complessive sulla manovra si collocano al 62,8%, con un 9% dei partecipanti che valuta la manovra come molto ...