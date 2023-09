(Di domenica 3 settembre 2023) Tede Thesono molto più che due tra le più riuscite serie tv degli ultimi anni: sono i perfetti portavoce di un nuovo modo di raccontare i propri protagonisti, non piùperfetti, ma uomini fragili, pieni di timori e responsabilità e per questo maledettamente reali. C'era un tempo in cui gli occhi cercavano speranze a cui aggrapparsi, storie con cui illudersi, fantasie in cui credere. Con il cinema, un'ondata di racconti, personaggi e intrecci, nascono crescono e si insidiano nella mente fertile dello spettatore, attecchendo radici, alimentando sogni e utopie. Si imprimono così nuovi modelli da seguire, nuove gallerie umane da emulare. Con il western prende vita la figura dell'eroe indomito, coraggioso, pronto a sacrificarsi in nome dei propri ideali e della propria terra. Un uomo che si fa al contempo corpo e anima ...

Da Ted Lasso a The Bear: non è un paese per eroi Movieplayer

Ted Lasso e The Bear sono molto più che due tra le più riuscite serie tv degli ultimi anni: sono i perfetti portavoce di un nuovo modo di raccontare i propri protagonisti, non più eroi perfetti, ma ...