Da anti Salvini a sovranista | ma Favino sbaglia ancora

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 3 settembre 2023) Va dato atto al centrodestra al potere di aver rimesso al centro del dibattito il tema della italianità, e quindi della cultura nazionale. Era infatti abbastanza paradossale che quella che, in tutto il mondo, viene riconosciuta come una cultura specifica e dai tratti ben definiti, in Italia fosse sacrificata del tutto alle mode culturali esterofile che hanno avuto il predominio nella seconda parte del Novecento come reazione ad un molto presunto “provincialismo” della cultura italiana precedente. Come spesso accade, non sempre però questa riconquistata centralità della cultura italiana si accompagna a una chiarezza di idee, finendo poi spesso per dare sfogo a risentimenti e a voglie di rivincita che poco hanno a che fare con quella postura disinteressata che dovrebbe essere propria della vera cultura. Uno specchio di questa confusione mentale è stata la recente mostra di Venezia, che ...