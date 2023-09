Cuciniamo insieme | bon bon croccanti di pane e formaggio

Leggi su panorama

(Di domenica 3 settembre 2023) Tornando dalle vacanze abbiamo trovato nel frigo un po’ di formaggi «esausti» e un po’ diraffermo e ci siamo inventati questo piatto che è ottimo per aperitivo, come secondo e si fa con due soldi. Una delle polemiche, diciamoci la verità, assai insipide, dell’estate si è dipanata sul fatto se i poveri mangiano meglio dei ricchi. Il senso non è questo: chi abita in zone rurali certamente ha a disposizione ingredienti di altissima qualità biologica a poco prezzo e se segue la tradizione gastronomica italiana, ancor più di quella mediterranea, è in grado di mettere a tavola una famiglia spendendo poco e mangiando se non bene, almeno in maniera nutrizionalmente corretta. Non si spiegherebbe altrimenti perché, al netto dell’ausilio fondamentale che la medicina di base e il servizio sanitario universale hanno offerto, le aspettative di vita siano maggiori in ...