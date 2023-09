Crystal Palace-Wolverhampton domenica 03 settembre 2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 3 settembre 2023)hanno passato il turno contro rivali di categoria inferiore in EFL Cup ed ora si rituffano in Premier League ripartendo da una classifica che vede le Eagles a quota quattro punti e i Wolves a tre. La squadra di Gary O’Neil è andata a prendersi la prima vittoria in campionato la InfoBetting: Scommesse Sportive e