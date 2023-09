Gran debutto delnel campionato di calcio di serie C. La squadra di Lamberto Zauli espugna lo stadio Massimino con una rete dial 66 . Un esordio col botto per i rossoblù che vogliono ben figurare in ...... sotto lo sguardo anche del presidente di Lega Matteo Marani, i rossoblù hanno infatti perso all'esordio contro ilgrazie alla rete di Alessioal 66esimo minuto. Sfortunati gli etnei,...Così come lo scorso anno a Messina (successo 2 - 4), la prima giornata porta una vittoria per il. La rete è stata segnata dal centrocampista Alessio, rimasto in Calabria nonostante ...

Crotone, Tribuzzi: “Balletto dopo gol al Catania era programmato perchè…” ItaSportPress

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...foto di Giuseppe Scialla La prima del nuovo campionato di Serie C sorride al Crotone, che sbanca Catania: "Il Massimino celebra il ritorno in C, ma i legni fermano la squadra di Tabbiani e così ...