Cristiano Ronaldo | che batosta | il gol stavolta è pesantissimo

(Di domenica 3 settembre 2023) Arriva unaper, questa volta il gol è stato. Scopriamo di cosa si tratta.lo scorso dicembre ha deciso di lasciare il calcio europeo per trasferirsi all’Al-Nassr in Arabia Saudita. Proprio in Medio Oriente nella serata di ieri, il classe 1985 ha realizzato una rete storica: la numero 850. L’ex giocatore del Manchester United ha realizzato il quarto gol nella vittoria per 5-1 del suo Al-Nassr contro l’Al Hazem. Una rete che è già entrata nella storia poiché mai nessuno prima di lui è riuscito a timbrare così tante volte il cartellino. La stagione diè iniziata nel migliore dei modi. Il nativo di Funchal, infatti, è il capocannoniere della Saudi League con sei gol in 4 partite. Inoltre, il fuoriclasse ...