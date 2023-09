Crisi Mourinho | alcuni calciatori non lo seguono più…

(Di domenica 3 settembre 2023) Trema l’ambiente Roma, a causa dicuriosi comportamenti die della presa di posizione di un gruppo di, in merito ai deludenti risultati in questa falsa partenza in campionato Dopo tre clamorose sconfitte, la Roma di Josèsembra essere in confusione e lo stesso allenatore portoghese, parrebbe aver portato avanti una condotta piuttosto controversa, sfociata in una lite dentro lo spoglaitoio.disperato – Notizie.com © Getty ImagesInoltre ne prima, ne dopo il match con il Milan di Stefano Pioli,si è presentato in conferenza stampa, nonostante l’entusiastico arrivo di Romelu Lukaku e il suo successivo esordio con la maglia giallorossa, a cui sarebbero dovute prevedibilmente seguire delle congratulazioni pubbliche alla dirigenza ...

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport Giancarlo Dotto analizza ladella Roma e sottolinea un aspetto riguardante José. Perché lo Special One è rimasto in silenzio dopo l'ennesimo ko dei suoi Per Dotto, se davvero Mou sta per lasciare la Roma, sarebbe ...In conclusione, è ancora troppo presto per dichiarare una '' a Roma. Il calcio è noto per la sua imprevedibilità, e le squadre possono attraversare periodi difficili.ha dimostrato in ...JUVENTUS 5.5 Pressoché immobile, lafinanziaria era più grave di quanto è stato raccontato ... Già l'anno scorsoha fallito l'obiettivo Champions, quest'anno si ha l'obbligo perfino di ...

Narcisismo, nervosismo e Roma senza gioco: Mourinho mai così giù La Gazzetta dello Sport

La Roma in questo inizio di campionato è stata troppo brutta per essere quella vera, quella di José Mourinho. Il tecnico ora è alla ricerca di soluzioni anche se il problema principale è legato alla c ...Mentalità difensiva, cross inutili e posture sbagliate. C’è molto da lavorare per migliorare il rendimento della squadra: a cominciare dall’idea ...