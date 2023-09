Cremonese-Sampdoria domenica 03 settembre 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici | convocati

Leggi su infobetting

(Di domenica 3 settembre 2023), la partita di Gianluca Vialli, si gioca per la seconda volta dalla prematura scomparsa dell’amatissimo attaccante nato a Cremona a affermatosi in blucerchiato dopo i primi in Serie B in grigiorosso e prima di passare prima alla Juve e poi al Chelsea. Il presente vede i due club accomunati dalla recente retrocessione oltreché dall’ambizione InfoBetting: Scommesse Sportive e