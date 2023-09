Così si lapida una donna Il sermone choc di un imam in Inghilterra

(Di domenica 3 settembre 2023) La radicalizzazione dell'islam in Europa è sempre più diffusa. Silvia Sardone lancia l'allarme: "Per troppo buonismo non viene affrontato"

LONDRA " "Bisogna scavare una buca abbastanza profonda, in modo che la terra ricopra la metà inferiore del corpo e le parti intime,difendendo il senso del pudore dell'adultera, e a quel punto si possono cominciare a tirare le pietre". Questa incredibile "lezione su come lapidare correttamente una donna" viene pronunciata da ...LONDRA " "Bisogna scavare una buca abbastanza profonda, in modo che la terra ricopra la metà inferiore del corpo e le parti intime,difendendo il senso del pudore dell'adultera, e a quel punto si possono cominciare a tirare le pietre". Questa incredibile "lezione su come lapidare correttamente una donna" viene pronunciata da ...