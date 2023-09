Ci voleva "Ma'è la destra,'è la sinistra", organizzato da Nazione Futura in collaborazione ... Ma esiste, in effetti, un pericolo di contrazione della libertà di espressione in salsaPer ...Uno, su tutti, lo aveva spinto a fare un'offerta per acquistarlo pochi mesi prima: il "mind virus " che aveva contagiato la piattaforma . Lo racconta alla perfezione Walter Isaacson , ...L'aggettivo "", a partire dal 2017, è stato usato anche dal movimento Black Lives Matter per richiamare l'attenzione sulla brutalità della polizia statunitense nei confronti degli afroamericani ...

Cos'è il "woke mind virus" che influenza le scelte di Elon Musk la Repubblica

Questo è quanto trapela dalle anticipazioni che il Wall Street Journal ha fatto sulla biografia di Musk in uscita il 12 settembre ...Benno Maggi befasst sich in seiner Kolumne mit Begriffen aus dem Marketing- und Kommunikationsbereich. Diesmal: «Cargo».