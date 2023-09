Cosa si è fatto Bastianini nel GP di Catalogna? Necessaria un’operazione

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) Domenica da incubo al Montmelò per il team ufficiale Ducati, che ha visto concludere dopo poche curve il Gran Premio di2023 dei suoi due piloti. Purtroppo sia Francesco Bagnaia che Eneasono rimasti coinvolti in un incidente (i due episodi sono però separati), rimediando infortuni più o meno gravi e non presentandosi ovviamente in griglia per la ripartenza della corsa odierna dopo la bandiera rossa. Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati, ha fornito un aggiornamento importante sulle condizioni di: “Enea ha una frattura al malleolo sinistro, per cui servirà un intervento chirurgico che credo verrà effettuato in Italia nei prossimi due giorni, e ha anche una frattura alla mano sinistra, credo al dito, ma questo è meno preoccupante“. 2023 sempre più stregato per il romagnolo, che aveva perso la prima ...