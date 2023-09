Cosa si è fatto Bagnaia | arriva il referto medico ufficiale Come sta il pilota LIVE

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) Francescoè purtroppo incappato in un brutto incidente durante il primo giro del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. Il Campione del Mondo si trovava in testa alla gara dopo un’eccellente partenza dalla pole-position, ma alla “S” del tracciato catalano è rimasto vittima di un highside. Il piemontese è stato scaraventato a terra dalla sua Ducati e, proprio in quel frangente, accorreva Brad Binder. IL VIDEO DELL’INCIDENTE DIL’alfiere della KTM ha colpito la gamba destra del centauro italiano, in maniera chiaramente incolpevole e involontaria. L’impatto è avvenuto, stando alle prime immagini, appena sotto alla cosiddetta saponetta che protegge la rotula in fase di piega. Si è subito pensato a un brutto infortunio e infatti la gara è stata interrotta con una bandiera rossa. Il ...