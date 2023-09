Cosa dicono le stime al ribasso sul Pil Polillo mette in guardia la politica

Leggi su formiche

(Di domenica 3 settembre 2023) Doccia fredda sulla congiuntura italiana. L’Istat è stata costretta a rivedere aledi crescita del Pil per il secondo semestre. Quelle preliminari indicavano un meno 0,3 percento, corretto a meno 0,4. In conseguenza della revisione, “l’acquisito” – ossia il tasso di crescita ipotetico di fine anno, nell’ipotesi in cui i prossimi due trimestri fossero “piatti” – è stato calcolato allo 0,7 per cento. Solo tre mesi fa era stato quotato allo 0,9 per cento. Il cambiamento è significativo, non tanto per i valori in sé, quanto per il brusco cambiamento di prospettiva. Ancora lo scorso luglio, la Banca d’Italia, nelle sue “Proiezioni macroeconomiche per l’Italia” indicava una crescita, per l’anno in corso, pari all’1,3 per cento. Ugualmente sostenute le previsioni degli altri organismi internazionali. Per l’Ocse (giugno) la previsione era ...