Cosa c' è dietro le parole su Ustica Choc | un siluro anti-Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 settembre 2023) Le domande sono due. La prima: perché, a distanza di 43 anni dall'abbattimento del Dc9 sui cieli di, Giuliano Amato, uno che ha guidato il ministero dell'Interno, la presidenza del Consiglio e la Corte Costituzionale senza usare l'autorità che aveva per proclamare la “verità” su quella strage, ora sente il bisogno di dire che la colpa è francese, che l'Eliseo deve scusarsi con l'Italia e che a Washington erano in combutta con Parigi? Seconda domanda: perché Repubblica, impegnata in una crociata quotidiana contro il governo, dedica uno spazio così grande al racconto di una persona che contraddice alcune delle cose dette in passato e non porta alcun fatto nuovo, limitandosi a parlare di «versione più credibile» e di «ipotesi più accreditata», come se fosse un italiano qualunque? Per avere le risposte occorre leggere in controluce ciò che ha dichiarato la ...