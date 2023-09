Corona fermato senza patente a tutta velocità | e sono guai | violate le restrizioni dell' affidamento in prova

... attraversando una Bassa dove il tempo pare essersi, dove ogni piazza, ogni campanile ogni ..."esiliata" perché l'Eroe dei due mondi mette i piedi sulle staffe fatte con la forma dellae ...... in Provincia di Ferrara, in occasione della deposizione di unadi fiori da parte in ... che inneggiavano al suo nome, e con i quali si è ancheper saluti e strette di mani. /Immagini ......Cinque Terre è a secco per un guasto all'acquedotto originato da un blackout che ieri hale ...] Borgio Verezzi Cronaca Borgio, cade mentre pota l'albero: codice giallo al SantaPosted on ...

Ancora guai per Corona, fermato in macchina senza patente Agenzia ANSA

Fabrizio Corona ancora nei guai: senza patente, ha fatto una manovra azzardata ad alta velocità. E quando i carabinieri lo hanno fermato in viale Forlanini a Milano, hanno accertato che stava violando ...Oltre al mancato titolo di guida, ritirato nel 2012, è stata accertata la violazione di tutta una serie di prescrizioni dell’affidamento in prova a cui è sottoposto ...