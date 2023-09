Corea del Nord | minaccia nucleare | “Simulato attacco a lungo raggio”

Leggi su notizie

(Di domenica 3 settembre 2023) Continua la tensione geopolitica in Asia: si tratta di una risposta ad alcune esercitazioni portate avanti dagli alleati Usa edel Sud Questa domenica ladelha dichiarato di averunmissilisticocon il fine di avvertire gli Stati Uniti del “pericolo di guerra”. Il Paese, infatti, ha lanciato diversi missili da crociera, alcuni dei quali dotati di finte testate nucleari, come spiegato dal media di stato KCNA, descrivendo l’esercitazione come una simulazione di un “tattico”. Sul report rivolto alla Commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori dellasi legge che le esercitazioni avevano lo scopo di “avvertire i nemici dell’effettivo ...