Coppa Davis 2023 | fase a gironi in tv | calendario | date | programma | orari e diretta streaming

(Di domenica 3 settembre 2023) Tutto quello che c’è da sapere sulladelle Finali di: ecco il, le, il, glie la copertura tv e. Appuntamento dal 12 al 17 settembre, con l’Italia di capitan Volandri che sarà impegnata all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). I convocati sono quelli che ci si aspettava, vale a dire Sinner, Musetti, Berrettini, Bolelli e Fognini. Tuttavia, visto il brutto infortunio rimediato da Matteo a New York non è da escludere che il suo posto possa essere preso da Sonego (o anche Arnaldi). Italia che affronterà Svezia, Cile e Canada e che andrà a caccia del pass per le Finals. Le altre nazioni qualificate arriveranno invece dagli altri tre ...

'È difficile oggi pensare di vedere Matteo Berrettini a Bologna', dice il capitano italiano della Davis Cup in un'intervista rilasciata a Supertennis. "Abbiamo una squadra di Davis allargata e non abbiamo in squadra un giocatore che a 21 anni fa ottavi in uno Slam, questo fotografa il momento straordinario che stiamo vivendo."

Dopo il grave infortunio in campo agli Us Open e il ritiro, il tennista romano Matteo Berrettini ha affidato a un post Instagram la sua frustrazione e il suo dolore per quanto accaduto ...Si è in attesa di capire l'entità dell'infortunio di Matteo Berrettini. Il tennista romano, impegnato nel secondo turno degli US Open 2023 contro il francese Arthur Rinderknech, è stato costretto al r ...