Conti pubblici | Tajani | ' dismissione patrimonio pubblico non è tabù | Fi ci lavora'

(Di domenica 3 settembre 2023) Roma, 3 set (Adnkronos) - "Ricordo che lo Stato ha 2,6 milioni di immobili: non è undismettere qualcosa che non sia più utile e possa essere gestito in modo più efficiente e produttivo dai privati. E importante far ripartire un dibattito libero con spirito ottimista e positivo. Forza Italia stando con i suoi parlamentari ed esperti anche a questo dossier". Lo dice Antonioin una intervista a 'Milano Finanza'. "Non dobbiamo svendere, ma possiamo ragionare di questi temi in maniera laica, anche su una sana spending review. Il vero obiettivo è rendere più efficiente e credibile uno Stato che potrebbe chiedere non solo agli investitori stranieri ma anche ai suoi cittadini di investire nel Paese. Nelle banche italiane ci sono 1.800 miliardi di euro di depositi dei cittadini: uno Stato efficiente crea gli incentivi giusti ...

Grana Superbonus, allarme per iIntanto, secondo quanto riportato dal Corriere della sera, il Superbonus, tra la revisione adottata dal governo Meloni e la scoperta di nuove truffe, ...Estratto dell'articolo di Mario Sensini per il Corriere della Sera SUPERBONUS 110 Una frana si sta abbattendo suie sull'economia italiana. I bonus legati alle ristrutturazioni edilizie sono ormai fuori controllo: da marzo a oggi, in soli cinque ...... ma dai codici delle carte di credito e deicorrenti bancari! Il percorso di privatizzazione ... La situazione ha raggiunto livelli più che allarmanti: almeno il 60% dei fondifinisce in ...

Pro e contro la privatizzazione degli enti statali. la discussione è aperta sin da epoca fascista e oggi torna di attualità. È questo il tema dell'analisi di Ferruccio de Bortoli su L'Economia in ...