Conte | Superbonus non diventi capro espiatorio

Cernobbio, 03 settembre 2023 "Ilha favorito la crescita, non diventi capro espiatorio", le parole di Giuseppeal Forum Ambrosetti. / Immagini Forum Ambrosetti... è lo stato dell' economia europea , tanto che l'esecrato intervento dello Stato è tornato di moda', aveva sottolineato alludendo al. La misura voluta dal governoera invece stata ...Si è partiti con l'opposizione e gli interventi di Calenda,e Schlein (solo in collegamento). ... Poi sul: 'A pensare almi viene mal di pancia, ha effetti negativi sui conti ...

Superbonus 110, Conte: "Truffe sono solo 0,5%" Adnkronos

Secondo il ministro Giorgetti il Superbonus "ingessa la politica economica lasciando margini esigui agli altri interventi"