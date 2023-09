Conte a Cernobbio | “Il superbonus? Ha generato crescita | ora non diventi un capro espiatorio”

(Di domenica 3 settembre 2023) “Veniamo da un’emergenza pandemica e poi energetica” che il governo di allora “ha cercato di fronteggiare con grande coraggio” affrontando “cinque scostamenti di bilancio per creare le premesse di una grande ripartenza”. Così il leader M5s, Giuseppe, parlando al Forum Ambrosetti die difendendo ilche ha creato “molto più di un ribalzo, come certifica non radio M5s ma l’Ufficio parlamentare di bilancio e Nomisma“. “Se c’è un debito buono – ha osservato – significa che non è solo costo ma investimenti e questo è stato ilche al 31 gennaio del 2023 haquasi un milione di nuovi occupati, un risparmio per le famiglie di 964 euro e tonnellate di CO2 tagliate”. “Si può trovare caponelma – ha proseguito – ...

, 03 settembre 2023 "Il superbonus ha favorito la crescita, non diventi capro espiatorio", le parole di Giuseppeal Forum Ambrosetti. / Immagini Forum AmbrosettiLa misura voluta dal governoera invece stata difesa dal presidente del Movimento Cinque Stelle, sempre dal palco del Forum Ambrosetti a. 'Si può trovare il capro espiatorio nel ...Nell'ultima giornata del Forum Ambrosetti di, dedicata ai temi legati all'Italia, sono tanti gli ospiti di rilievo. Si è partiti con l'opposizione e gli interventi di Calenda,e Schlein (solo in collegamento). Poi una serie di ...

Cernobbio, Giorgetti: "Crescita del Pil confermata a +1% nel 2023. Legge di bilancio sarà prudente" - Giorgetti su Mps: "Non ci faremo dettare tempi da nessuno" - Giorgetti su Mps: "Non ci faremo dettare tempi da nessuno" RaiNews

Secondo il ministro Giorgetti il Superbonus “ingessa la politica economica lasciando margini esigui agli altri interventi” ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...